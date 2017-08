Eigenaar viskotter: Inspecteurs NVWA brachten zichzelf in gevaar

De Arnemuiden 7 in de haven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Siereveld ontdekte de bemanning van zijn schip te laat dat de boot van de inspecteurs naast hun kotter lag en waren ze toen al bezig om de netten op te halen. De NVWA zou regelmatig in het donker met een rubberboot langs het schip varen en aan boord springen. "Ze brengen zichzelf in gevaar. De schipper is vlug gestopt want die is er helemaal niet op uit om mensen in gevaar te brengen", vertelt Siereveld.

Ander verhaal

De NVWA heeft een andere versie van het verhaal. Toen de inspecteurs zichzelf kenbaar gemaakt hadden kwam er geen reactie vanaf het schip en begon de schipper plotseling de netten op te halen. De rubberboot van de inspecteurs raakte verstrikt en kwam deels onder water te staan. Aan boord zouden illegale netten zijn aangetroffen en die zouden vervolgens door de schipper over boord zijn gegooid.

Dat er illegale netten aan boord waren ontkent Siereveld. "De jongens ontkennen dat en wij willen dat ook niet. Als directie geven we ze de opdracht om dat niet te doen. Ik geloof de jongens." Hij vindt het verhaal van de NVWA over het over boord gooien van de netten onrealistisch. "Hoe kan de schipper nou netten over boord gooien terwijl hij zelf op de brug staat en de inspecteurs erbij staan?"

Veel verdriet

De aanhouding van de bemanningsleden is volgens Joop Siereveld erg ingrijpend voor het bedrijf en voor de families. "Je sleept gezinnen mee. Hun kinderen komen op school en worden uitgelachen omdat hun vader in de cel zit. Je doet er heel veel mensen verdriet mee."