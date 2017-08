Havenbedrijven Zeeland en Gent zetten volgende stap

De Sloehaven in Vlissingen-Oost (foto: Chris Verkaart)

In november werd de fusieverkenning door beide havenbedrijven aangekondigd. Daarna is onder meer financieel en juridisch onderzoek gedaan waaruit een fusieprotocol is opgezet. Dat is nu de afgelopen zomer uitgewerkt tot de fusieovereenkomst, statuten en een aandeelhoudersovereenkomst.

Dochterondernemingen

Het is de bedoeling dat de twee havenbedrijven Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent dochters worden van een Europese vennootschap. Voor medewerkers geldt dat ze blijven werken voor een dochteronderneming. De fusie zou niet moeten leiden tot banenverlies.

Volgens de havenbedrijven is het uitgangspunt van de fusieovereenkomst "op volledig gelijkwaardige basis (50 procent-50 procent)".

De havenbedrijven verwachten dat de provincies en de gemeenten in oktober en november over de fusie gaan praten. Als er goedkeuring komt voor de fusieovereenkomst wordt 8 december de nieuwe naam van het nieuwe havengebied en -bedrijf bekendgemaakt.

