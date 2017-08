Binnenbrand in huis Kruiningen, persoon gered met autoladder

Even voor 19.30 uur werd de brand op de bovenverdieping gemeld. Eén persoon was toen nog in het huis aanwezig. De hulpdiensten kwamen daarom ook met een ambulance en een traumahelikopter naar het huis.

Gered met autoladder

De brandweer heeft de persoon uit het huis gered met de autoladder. Het ambulancepersoneel heeft het daarna overgenomen. Het is niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat, ook niet hoe het nu met die persoon gaat.

Rond 19.55 uur gaf de officier het sein brand meester. De brandweer heeft de woning nog geventileerd. De stichting Salvage is erbij gehaald om de eigenaar te helpen bij de afhandeling van de schade.