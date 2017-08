Wat gaat u het meeste missen in Goes?

"Het rondlopen, het tussen de mensen zijn. Het gewoon kunnen doen met mensen. Ik denk dat ik dat nog het meeste zal missen. Dat je gewoon even op straat een praatje maakt. Dat heb je niet meteen in Ede. Dat ga ik gewoon missen. Dat weet ik."

Waarom heeft u dan in godsnaam gesolliciteerd?

"Ik voelde me bijna een misdadiger toen ik de brief op de bus deed. Ik was bang dat de mensen zouden denken dat ik een overloper was."

Het is nu natuurlijk wel heel confronterend. Alles is de laatste keer en dat vind ik best moeilijk." René Verhulst, burgemeester Goes

U had het toch naar uw zin?

"Dat is ook zo. Maar ik wilde nog wel een stap maken. Ik heb altijd gezegd, ik ga alleen weg voor een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners. Ik ben 56 en ik kon daar niet meer te lang mee wachten. Als je een paar jaar ouder bent, dan hoeven ze je niet meer te hebben. De sollicitatie in Ede was de eerste brief die ik schreef en ja, het was meteen raak."

Toch straalt u uit dat u er ook een beetje van geschrokken bent dat ze in Ede voor u hebben gekozen.

"Het is nu natuurlijk deze dagen wel heel confronterend. Alles is de laatste keer en dat vind ik best moeilijk. Maar ik heb die brief geschreven, toen werd ik uitgenodigd op gesprek. Dat ging goed; er was een klik. De mentaliteit sprak me aan. Het waren nuchtere mensen in Ede, bijna Zeeuwen eigenlijk."

René Verhulst gaat definitief naar Ede (foto: Ronald Plasterk)

Wat heeft Goes voor u betekend?

"Het was mijn eerste burgemeesterspost. Daarvoor was ik onder meer wethouder in Utrecht. Toen dacht ik: eens kijken of ik ergens burgemeester kan worden. Het midden van het land of het zuid-westen, waar ik vandaan kom, vond ik het beste bij me passen. Ik heb in de zomer van 2010 op Goes gesolliciteerd. Ik ben daar in de buurt opgegroeid, heb in Goes op school gezeten en ken de Zeeuwse mentaliteit. Ik kreeg de baan en het was letterlijk en figuurlijk thuiskomen. En als je je ergens thuis voelt, dan functioneer je ook makkelijker."

Wat heeft u voor Goes betekend?

"Ik heb me echt op mijn plek gevoeld. Ik kon de dingen doen die ik wilde doen. Iemand zei laatst tegen me op straat: je hebt altijd je best gedaan. Dat vind ik het belangrijkste, dat mensen zien dat ik me heb ingezet voor klein en groot."

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op bezoek in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Wat waren de hoogtepunten in de bijna zeven jaar dat u burgemeester van Goes was?

"Vooral de saamhorigheid onder de mensen. De Goese mentaliteit van dingen voor elkaar willen krijgen en organiseren. Dat zag je ook terug in de gemeenteraad, die niet aan afbraakpolitiek deed. We kwamen hier op een goede manier tot besluiten. Dat klinkt een beetje saai, maar wat zijn er niet voor gemeenten waar het een puinbak is? Dan gebeurt er ook niks en daar hebben de mensen ook niks aan."

"Ook de landelijke start van The Ride for the Roses, de Racoonconcerten voor Jayden op de Markt en het koningsbezoek waren hoogtepunten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima waren te gast op de Markt. En waar ik ook blij mee ben, is dat we als Goes de zorg weer op de kaart hebben gezet. Goes is een echte zorgstad. De zorgsector is belangrijk voor heel Zeeland."

In april 2016 werd landbouwmachinebedrijf Weststrate in Goes verwoest door brand (foto: OZ)

Wat zijn de dieptepunten van uw periode in Goes?

"Dat zijn de grote branden die we gehad hebben. De Betho, het Nijverheidscentrum, Weststrate, d'Anvers in de stad, café de Pos. Echt hele grote branden met een enorme impact. Dieptepunten zijn voor mij ook de ondernemers die de crisis niet hebben overleefd. Er zijn er toch een aantal die het ondanks heel hard werken niet hebben gered. Daar zit een hoop verdriet achter. Dan zie je weer iets leeg staan en dan weet je dat die mensen het toch geprobeerd hebben. Dat zijn voor mij ook dieptepunten."

Wat deed u dan als burgemeester?

"Je kijkt altijd of je nog wat kan doen. Ook met andere wethouders. Als je de helpende hand kunt bieden als gemeente, dan doe je dat natuurlijk."

Ik ben mezelf geweest als burgemeester. Dat betekent_ niet boven de mensen, maar tussen de mensen staan, horen wat er speelt."" René Verhulst, burgemeester Goes

Wat voor soort burgemeester was u?

"Ik ben mezelf geweest als burgemeester. Dat betekent niet boven de mensen maar tussen de mensen staan. Horen wat er speelt. Daar ook wat mee proberen te doen, ook richting de wethouders en de gemeenteraad. Ik heb altijd gepleit voor steun aan vrijwilligers. Ik heb er echt van staan kijken wat die hier voor elkaar kregen. In heel veel grote gemeenten heb je geen vrijwilligers meer. Daar moet je iedereen betalen als je wat wilt organiseren. Dat vergeten de mensen weleens."

Zijn er dingen waar u spijt van heeft?

"We hebben best veel problemen met psychiatrische patiënten. Ik ben er ook zelf mee geconfronteerd. Je kent die mensen ook, je ziet ze terug in politierapportages. Met een aantal van hen gaat het gewoon niet goed. Het is frustrerend dat we daar geen oplossing voor hebben. Ik weet dat ik dat als burgemeester niet kan. Een dokter kan het ook niet."

"Ik was in Zeeland voorzitter van het project Verwarde Personen, dat zich bezighield met hoe we met verwarde mensen moeten omgaan, bijvoorbeeld met speciale huisvesting. Ik vind het jammer dat ik dat niet kan afmaken. Dat is een veel groter probleem dan de meeste mensen denken."

Bij welk liedje op de radio zult u altijd weer terugdenken aan Goes?

"Dat kan er maar ééntje zijn. Dat is natuurlijk My Town van Racoon. Het zijn Goesenaren en dat ze zo tot uitdrukking brengen wat voor gevoel ze bij de stad hebben - my town, my little town; a supermarket and a church - ja, dat is wel wat Goes uitdrukt. Als ik dat hoor, dan komt het Goese gevoel wel weer naar boven."

Racoon - My Town

In Goes vindt iedereen het jammer dat René Verhulst naar Ede vertrekt. Nou ja ... bijna iedereen dan. Verslaggever Ferdinand Koppejan peilde de meningen over de vertrekkend burgemeester bij de inwoners. Luister hier naar de reacties die de mensen in het centrum van Goes gaven.