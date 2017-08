'Madonna was nog maagd' in studietijd minister Koenders

Koenders was in Middelburg om de opening van het nieuwe onderzoekscentrum 'Cities of Refuge' van de UCR op te luisteren. In het nieuwe onderzoekscentrum, onder leiding van professor Barbara Oomen, wordt onderzocht hoe relevant internationale mensenrechten zijn voor de manier waarop Europese steden vluchtelingen verwelkomen en integreren. Voor haar onderzoek heeft Oomen 1,5 miljoen euro tot haar beschikking.

Maagd

Koenders haalde in zijn speech herinneringen op aan zijn eigen studietijd en trok een vergelijking met nu: "Wij hadden geen Facebook en Twitter. Om met mensen af te spreken, moesten we naar de bar. We luisterden naar muziek van Bowie en Queen. En Madonna was nog maagd", doelend op de hit 'like a virgin' van de zangeres.

Behalve dit had de minister ook een serieuze boodschap voor de aankomende studenten: "In mijn studietijd zaten we nog midden in de koude oorlog. Nu voeren we een strijd tegen IS, de jihad en is het onrustig rond Noord-Korea", verwijzend naar de raketproeven die het land de laatste tijd heeft uitgevoerd.

Frontlinie

In deze veranderde tijden hebben de studenten van de UCR een belangrijke taak volgens Koenders: "Onze diplomaten handelen in de frontlinie. Wees de bruggenbouwer van de toekomst en leg een verband tussen de lokale bevolking en de internationale gemeenschap." Volgens hem is dat de enige manier om de verbondenheid en de vrede in de wereld te behouden en te bewaren.