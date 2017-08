Zeeland wordt wakker: studiejaar, binnenbrand en havenfusie

Minister Koenders opende met een toespraak het nieuwe studiejaar (foto: Omroep Zeeland)

Studiejaar

Met een toespraak voor de nieuwe lichting studenten heeft demissionair minister Koenders van Buitenlandse Zaken in Middelburg het academisch jaar van het University College Roosevelt (UCR) geopend.

Bij de brand raakte één persoon zwaargewond (foto: HV Zeeland)

Binnenbrand

Bij een brand in een vrijstaand huis in Kruiningen is iemand zwaargewond geraakt. Gisteravond brak de brand uit op de bovenverdieping van het huis aan de Fahrenheitstraat. Het slachtoffer werd met de ladderauto uit het huis gehaald.

(foto: Chris Verkaart)

Havenfusie

Zeeland Seaports en het havenbedrijf van Gent zetten een volgende stap in het fusieproces. Beide bedrijven bieden nu een fusieovereenkomst aan aan de aandeelhouders en personeelsvertegenwoordigingen.

Zeeuwse binnenattracties hebben een topzomer gehad (foto: Berkenhof Tropical Zoo)

Topzomer

Door het wisselvallige zomerweer hebben de meeste binnenattracties in Zeeland een prima zomer achter de rug. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de strandpaviljoens, die door het slechte strandweer inkomsten zijn misgelopen.

De paraplu was in Vlissingen weer nodig door de regen (foto: Anne-Marie van Iersel | Verzeeuwigd)

Het weer

De dag begint bewolkt en regenachtig. Later vanmorgen wordt het droog en begint de bewolking open te breken. Vanmiddag breekt de zon door, al blijft een enkel buitje nog mogelijk. Bij een meest matige westenwind wordt het rond de 20 graden.