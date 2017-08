Topzomer voor Zeeuwse binnenattracties

Binnenattracties zials Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme, Toversluis in Sluis, het Omnium in Goes en 't Klok'Uus in 's Heer Arendskerke hadden tijdens de zomervakantie meer bezoekers dan vorig jaar. En dat allemaal vanwege het slechte weer.

Berkenhof Tropical Zoo

Voor Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme was het erg prettig dat het een kwakkelende zomer was, aangezien Hemelvaart en Pinksteren erg slecht waren vanwege het mooie weer. Mede-eigenaar Jeroen Antes is vooral te spreken over de spreiding van de bezoekers.

"Het was aanhoudend wat koeler, waardoor er meer dagen geschikt waren om ons te bezoeken." Dat was volgens Antes vorig jaar wel anders. "Toen was het na een warme periode opeens twee weken slecht weer en werd het opeens extreem druk. Dan is het een uitdaging om kwaliteit en de beleving te bieden welke wij graag willen bieden."

Musea

Niet alleen attractieparken hebben een drukke zomer achter de rug. Ook de Zeeuwse musea hebben veel bezoekers gehad, zoals bijvoorbeeld Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het voorjaar was nog erg slecht, maar dat hebben ze afgelopen jaren goed gemaakt.

Afgelopen drie weken was het onvoorstelbaar druk in het museum, zo'n 4500 bezoekers per week. Ze zitten nu al op 60.000 bezoekers en dat meer dan vorig jaar.

Mede door de verbouwing was het deze zomer drukker in 't Klokuus (foto: 't Klok'Uus)

't Klok'Uus

't Klok'Uus in 's Heer Arendskerke heeft ook een topzomer achter de rug. Volgens Annemarie Lokerse waren er wel drie keer zoveel bezoekers dan vorig jaar. "Geen strandweer is, kijkend naar onze doelgroep, goed voor ons. Het slechte weer van de afgelopen periode heeft dus zeker bijgedragen aan de drukte. Maar daarnaast speelt de verbouwing ook een rol.

Super Zomer Festival

Het Super Zomer Festival in het Omnium heeft ook een goede zomerperiode achter de rug. Vooral het Pop-up Festival is goed bezocht en kende een stijging van zo'n 25 procent aan bezoekers. Bart van de Heuvel, directeur van het Omnium is daar erg tevreden over. "We hebben beter gedraaid dan vorig jaar en dat is een mooi resultaat. Als we daarnaast ook de bezoekers van het zwembad meerekenen hebben we zo'n 32.000 bezoekers gehad."

Kinderen hebben 't naar hun zin in het Pop-up Festival (foto: Omroep Zeeland)

MeteoGroup

Volgens Reinout van den Born van MeteoGroup had deze zomer namelijk twee gezichten. "Mei en juni waren hele mooie maanden. Daarna kregen we een wisselvallig weerbeeld met weinig echte stranddagen. We noemen dit een vlakker weerbeeld. Als we dit weerbeeld vergelijken met vorig jaar dan ziet van den Born duidelijke verschillen. "Met name in de loop van de zomer werd het vorig jaar steeds beter. We zagen toen meer een golfbeweging. Mooie dagen werden afgewisseld door één of twee dagen regen en krabbelde daarna weer op tot het echt warm werd.