Zo'n putje voorkomt dat luchtbellen in het riool terechtkomen en daar het regenwater blokkeren. Als die blokkade er wel is kan bij hevige regen het water huizen binnen stromen door de wc of doucheputje. De laatste decennia gaat het steeds vaker en heviger regenen. Het gevolg: meer overstromingen, zowel binnen- als buitenshuis.

Het is een simpele oplossing voor een groot probleem." wethouder Kees Weststrate

Kees Weststrate, wethouder van de gemeente Borsele, probeerde een oplossing te bedenken. "We krijgen de laatste tijd meer meldingen binnen van inwoners die overstromingen hebben gehad. Een ontlastputje is het perfecte hulpmiddel om dit te voorkomen. Ik zeg altijd: beter water op straat, dan op het laminaat."

Toename neerslag De hoeveelheid neerslag is in ruim honderd jaar toegenomen met 18 procent. Daardoor zijn er vooral meer buien in de winter en de herfst. Aan de kust is het in het voorjaar droger dan in de rest van het land, maar in de herfst is het er juist natter.

De gemeente Borsele verstrekt de putjes gratis, maar inwoners moeten ze zelf plaatsen. "Dat is niet ingewikkeld," aldus Weststrate. "Je hoeft alleen maar een klein stukje uit de regenpijp te zagen en het ontlastputje ervoor in de plaats te doen. Het is een simpele oplossing voor een groot probleem."