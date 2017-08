Elke vraag kost duizend euro en verdient dus een goed antwoord

Te weinig vragen

Slecht nieuws voor de Zeeuwse politiek. Want deze maand worden er geen medailles uitgereikt. Er zijn in de vakantiemaand augustus te weinig schriftelijke vragen gesteld om een degelijke top drie samen te stellen. Dat betekent overigens wel dat augustus een goedkoop maandje was voor de Zeeuwse democratie.

Prijskaartje

Aan het stellen van schriftelijke vragen hangt namelijk een behoorlijk prijskaartje. Ambtenaren steken uren in het zoeken naar antwoorden. En die antwoorden moeten daarna ook nog eens goedgekeurd worden door burgemeesters, wethouders en provinciebestuurders. In Middelburg hebben ze weleens berekend dat dit alles bij elkaar gemiddeld 1000 euro per vraag kost.

Is dat het allemaal wel waard? Die vraag legden we voor aan de Middelburgse raadsleden Jeroen van Dijen van de SP en Willemien Treurniet van de ChristenUnie. Van Dijen stelde tijdens de crisis bij de Veiligheidsregio maar liefst 72 schriftelijke vragen in één keer. Treurniet vindt juist dat er veel te vaak onnodig schriftelijke vragen worden gesteld.

De Middelburgse raadsleden Willemien Treurniet (CU) en Jeroen van Dijen (SP) (foto: OZ)

Voorgelogen

"Democratie heeft een prijs", zegt Van Dijen. "Had ik die vragen dan maar niet moeten stellen? Terwijl duidelijk was dat wij als volksvertegenwoordigers werden voorgelogen?" Treurniet vindt dat veel schriftelijke vragen volstrekt overbodig zijn. Zij vindt dat je in de meeste gevallen net zo goed even kunt bellen met een ambtenaar of een bestuurder.

Over één ding zijn Van Dijen en Treurniet het wél eens. De kwaliteit van de antwoorden die Zeeuwse bestuurders op schriftelijke vragen geven, is ver onder de maat en vaak nogal laf. Treurniet: "De antwoorden zijn eigenlijk altijd verdedigend. Bestuurders zeggen bijna nooit: Wow, wat een goeie vraag, daar moeten we wat mee. Ze zeggen wel erg vaak dat het allemaal wel meevalt. Of dat ze een kwestie al hebben opgelost."

Multiple choice

Van Dijen gaat nog een stap verder. "Eigenlijk zou het best een goed idee zijn om multiple-choicevragen te stellen. Dan moeten bestuurders een antwoord kiezen. Dat betekent dat je in elk geval een fatsoenlijk antwoord krijgt in plaats van dat ze om de hete brij heen draaien."

En inderdaad: Het gebeurt te vaak dat bestuurders bijvoorbeeld op vraag 1 antwoorden dat de kwestie nog onduidelijk is. En dat ze bij vraag 7 schrijven: 'zie antwoord op vraag 1'. En daarom zeggen wij van Omroep Zeeland tegen alle burgemeesters, wethouders en provinciebestuurders die om de hete brij heen draaien, in de verdediging schieten of lafjes reageren: