Anti-Trump onderwaterfilm in voorpremière in Vlissingen

De Amerikaanse acteur en oud-politicus Arnold Schwarzenegger (foto: Gage Skidmore)

De film over het onderwaterleven is mede geproduceerd door Arnold Schwarzenegger. De Amerikaanse acteur en oud-politicus heeft ook de voice-over van de natuurfilm voor zijn rekening genomen. Schwarzenegger was van 2003 tot en met 2011 gouverneur van de Amerikaanse staat Californië, maar is vooral bekend van zijn rollen in Hollywood blockbusters als Terminator, Total Recall en Predator,

Statement

Wonders of the sea geeft een kijkje in de onderwaterwereld, maar laat vooral ook zien welke gevaren het onderwaterleven in de wereldzeeën bedreigen. Schwarzenegger wil daarmee een statement maken tegen het slechte klimaatbeleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Arnold Schwarzenegger over 'Wonders of the Sea'

Voor de documentaire reisden bioloog Jean-Michel Cousteau (zoon van ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau) en zijn kinderen Celine en Fabien jarenlang de wereld over om het leven in de oceanen vast te leggen. Door het gebruik van nieuwe 3D-technieken moet de kijker het idee krijgen letterlijk en figuurlijk ondergedompeld te worden in een wondere onderwaterwereld, maar dan zonder nat te worden.

Trailer van Wonders Of The Sea 3D

Het filmfestival Film by the Sea begint vrijdag 8 september en duurt tot en met zondag 17 september.