Roompot verhuist maar blijft in Zeeland

De keuze voor Goes ligt volgens directeur Jurgen van Cutsem vooral aan de zichtbare locatie. "We gaan naar een AA-locatie die makkelijk bereikbaar is als er straks een nieuwe afslag ligt van de A58. We hopen daardoor ook makkelijker personeel te werven." Lang werd nog gevreesd dat het hoofdkantoor van Roompot naar het buitenland zou gaan. Terwijl Roompot een echt Zeeuws bedrijf is. Ondernemer Henk van Koeveringe begon in 1974 op de kleine camping De Roompot van zijn schoonouders en bouwde die uit tot een internationaal miljoenenbedrijf.

We verlaten een beetje de Heimat." Directeur Jurgen van Cutsem

Meer personeel

Op dit moment zijn er een tiental vacatures. Met het nieuwe hoofdkantoor hoopt Roompot ook meer personeel aan te trekken. Zo zijn ze op zoek naar schoonmakers en horecapersoneel. Volgens directeur Jurgen van Cutsem gaat het werven, dankzij de nieuwe locatie van het hoofdkantoor, een stuk makkelijker.

Voorlopig kunnen de medewerkers van het hoofdkantoor in Kamperland en het kantoor in Middelburg nog even blijven zitten. Pas in 2019 worden naar verwachting de eerste verhuisdozen uitgepakt op de nieuwe locatie in Goes.