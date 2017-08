Strandhuisjes opengebroken bij Dishoek

De politie roept iedereen met een strandhuisje op het strand van Dishoek op om te inventariseren of er iets ontbreekt. Dieven hebben daar namelijk meerdere strandhuisjes opgebroken, maar of ze iets hebben meegenomen is nog niet bekend.

De strandhuisjes op het strand van Dishoek (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg) Aangifte "Gisteren was het geen strandweer, maar collega's zijn toch op het strand in Dishoek geweest", schrijft de politie op het fotonetwerk Instagram. Huurders van strandhuisjes die spullen missen worden opgeroepen om aangifte te doen.