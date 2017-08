Verboden visnetten: winst op korte termijn, verlies op lange termijn

Kees van Beveren, voorzitter van Delta Zuid (foto: Omroep Zeeland)

'Doe het nou niet'

Kees van Beveren is voorzitter van Delta Zuid, de spreekbuis van kottervissers in Zuidwest-Nederland. Hij reageert op de aanhouding van acht bemanningsleden van de Arnemuiden 7 dinsdagochtend. "Wij weten natuurlijk ook niet precies wat daar gebeurd is, maar wat als een paal boven water staat is dat wij tegen het gebruik van verboden netten zijn. Dat is ook het verhaal wat wij vissers willen meegeven: 'Doe dat nou niet, jongens'."

Acht bemanningsleden van de Arnemuiden 7 zitten vast op verdenking van poging tot doodslag. Ze zouden inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maandagnacht in gevaar gebracht hebben op zee. Aan boord zijn volgens de NVWA netten aangetroffen met een kleinere maaswijdte dan toegestaan. Jonge vissen kunnen daardoor niet ontsnappen waardoor de visstand in gevaar komt.

De eigenaar van het schip, Joop Siereveld, ontkent dat de netten gebruikt zijn. Ook heeft zijn bemanning volgens hem de inspecteurs niet met opzet in gevaar gebracht. De schipper zou de rubberboot van de inspecteurs niet gezien hebben toen hij de netten naar boven haalde en deze verstrikt raakte. Volgens de NVWA was er opzet in het spel en de inspecteurs hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag.

De Arnemuiden 7 in de haven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Van Beveren kan zich wel voorstellen dat er weleens iets misgaat: "Er is niet één visserman uit op de dood van een controleur. De manier van controleren is gevaarlijk, zeker 's nachts is het mogelijk dat de schipper het niet ziet."

Controle nodig

Toch zijn de controles van de NVWA volgens hem noodzakelijk om te voorkomen dat er met illegale netten gevist wordt. "Er zijn regels en daar moet ook op gecontroleerd worden. Net als op de weg."

Lees ook: