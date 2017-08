'We laten deze deal van één miljard niet stuklopen op 27 miljoen!'

De twee havens willen samen één grensoverschrijdend havenbedrijf stichten. Daarmee komen ze meteen in de Europese haven top-10. "Een deal van één miljard euro", zo omschrijft de Gentse havendirecteur Daan Schalck de fusie.

Miljard

Met dat miljard doelt Schalck op de opgetelde waarde van de twee havenbeheerders in Zeeland en Gent. Een plan om te gaan fuseren werd in november in Gent ondertekend in aanwezigheid van de Nederlandse premier Rutte en de Vlaamse premier Bourgeois. De afgelopen maanden zijn alle punten op de i gezet. De huidige directeuren van Zeeland Seaports, Jan Lagasse, en zijn Gentse collega Daan Schalck, gaan samen de nieuwe fusieorganisatie leiden.

Lagasse en Schalck gaven vanochtend tijdens een persconferentie aan dat het dossier van het vervuilde, failliete Thermphos in Vlissingen-Oost lange tijd een obstakel is geweest in de onderhandelingen. Maar nu er een oplossing lijkt te zijn, waarbij Rijk, provincie en Zeeland Seaports alle drie 27 miljoen op tafel leggen voor de sanering, is ook dit obstakel uit de weg geruimd. "We laten een deal van een miljard euro niet stuklopen op 27 miljoen", benadrukte Schalck.

Vlamingen

Schalck en Lagasse zijn allebei Vlaming. Schalck komt uit Gent, Lagasse uit Knokke. Maar volgens beide mannen hoeven de Zeeuwen niet bang te zijn dat de twee Vlamingen er samen met de Zeeuwse havens vandoor gaan. Schalck: "We hebben allebei ook een groot hart voor Zeeland, een groot hart voor de bedrijven die hier zitten en het is onze ambitie om ook vooral voor hen dingen te realiseren en niet alleen voor onszelf."

Zeeland en Gent krijgen ieder 50 procent van de aandelen in de nieuwe organisatie. In Zeeland worden die aandelen straks verdeeld over de Provincie Zeeland en de drie havengemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen.

Grootste aandeelhouder

Aan Gentse zijde is de stad veruit de grootste aandeelhouder, aangevuld met kleine aandeelhouders als de naastgelegen gemeentes Evergem en Zelzate en de provincie Oost-Vlaanderen. Daarmee is het stadsbestuur na de fusie de grootste individuele aandeelhouder.

Toch wil dat volgens Lagasse niet zeggen dat de Zeeuwen bang moeten zijn voor een Gentse overheersing. "Voor ieder besluit moet er een meerderheid van 76 procent zijn", benadrukt Lagasse.

Vergelijking

Wie de cijfers van de twee fusiepartners naast elkaar legt, komt tot de conclusie dat op dit moment de Zeeuwse havens nog groter zijn, maar dat de Gentse haven harder groeit. Uit die vergelijking blijkt dat in Zeeland meer zeeschepen en binnenvaartschepen aanleggen dan in Gent en ook de overslag is in Zeeland groter, maar Gent maakt meer winst en er werken meer mensen.

