Zeeuwen zijn vaker mantelzorger, maar klagen minder

Ouderenzorg en dementie (foto: OZ)

Onze provincie telt het grootste aantal mantelzorgers, naar het aantal inwoners. 19 procent van de Zeeuwen is actief als verzorger van een naaste, tegen een landelijk gemiddelde van 14,2 procent. De regio Amsterdam heeft in verhouding de minste mantelzorgers: daar geeft 9,7 procent van de inwoners mantelzorg.

Overbelast

Van de Nederlandse mantelzorgers zegt één op de zeven zich tamelijk, zeer zwaar belast of zelfs overbelast te voelen. In Zeeland ligt dat aantal lager: in onze provincie gaat het om één op de negen van de mantelzorgers.

Landelijk is het aantal mantelzorgers de afgelopen jaren toegenomen. In 2012 was 12 procent van onze landgenoten mantelzorger, dat is in de tussentijd gestegen naar 14 procent. Ook de tijd die wordt besteed aan mantelzorg is gestegen: van gemiddeld 10,8 uur naar 11 uur.

Lees ook: