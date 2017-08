Geen WK turnen voor Van Assche

Anthony van Assche niet in WK selectie (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens twee kwalificatiewedstrijden (op 19 en 26 augustus) haalden zes turners wel de limiet op een of meerdere toestellen: Bart Deurloo, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad, Boudewijn de Vries en Epke Zonderland.



Er kunnen maximaal zes turners worden ingeschreven voor het wereldkampioenschap dat begin oktober van start gaat in Montreal.



Van Assche baalt niet van het mislopen van het WK. "De eis op ringen was voor mij veel te hoog. Ik moest 14,9 halen. Dat was een derde plaats geweest op het EK. Daar kom ik niet aan."



Van Assche richt zijn pijlen op volgend jaar. "Dan wil ik aan EK en WK meedoen en mezelf bewijzen met het oog op de Olympische Spelen in Tokio 2020."

