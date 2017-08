Aangespoelde dolfijn overleden, ondanks hulp

Aan de kust van Schouwen-Duiveland is vanmorgen een dolfijn aangespoeld, ter hoogte van Serooskerke. De hulpdiensten werden opgeroepen en het zogenoemde Walvisprotocol werd in werking gesteld, maar ondanks eerste hulp door gespecialiseerde hulpverleners is het dier overleden.

Op Schouwse kust aangespoelde spitssnuitdolfijn is overleden (foto: SOS Dolfijn) Bij het noodnummer van SOS Dolfijn kwam de eerste melding vanochtend rond 10.00 uur binnen. De melder stuurde meteen ook beeldmateriaal door, waaruit bleek dat het gaat om een jonge spitssnuitdolfijn. Experts van SOS Dolfijn zijn meteen naar het Schouwse strand gereden waar het dier was aangespoeld. Terwijl zij eerste hulp aan de dolfijn verleenden, waren hulpverleners van het Reddingsteam Zeedieren Nederland RTZ en Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree onderweg. Doodsoorzaak Kort voordat de hulpverleners arriveerden, is het dier ter plaatse overleden. Het kadaver van de spitssnuitdolfijn gaat voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, waar een sectie moet uitwijzen waar het dier aan is overleden.