Ruim 500 hennepplanten in beslag genomen

(foto: OZ)

Goes

In Goes werd de grootste kwekerij opgerold. Bij een bedrijfspand aan de Scottweg werden 252 planten in beslag genomen.

Koewacht

Bij een pand aan de Nieuwstraat in Koewacht werd een kwekerij van 194 planten ontdekt. Ook werd er illegaal stroom afgetapt. De bewoner van het pand is opgepakt.

Borssele

In een garagebox aan het Draaiweitje in Borssele is een kwekerij met 93 planten in ontdekt. De planten en apparatuur zijn in beslag genomen.

Heinkenszand

In de Roofvogelstraat in Heinkenszand is een 27-jarige bewoner aangehouden. In het pand zat een hennepkwekerij die niet meer in gebruik was. De spullen zijn vernietigd. Na verhoor mocht de bewoner weer naar huis.