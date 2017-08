Van zebrapad naar 'gaybrapad'

Het eerste Zeeuwse regenboogzebrapad is een feit. De officiële opening is pas volgende week, maar de kleurrijke oversteekplaats is nu al in gebruik. Het zebrapad is afgelopen week vlak voor de ingang van bioscoop CineCity aan de Spuikomweg in Vlissingen aangelegd.

Het 'gaybrapad', zoals het in de volksmond genoemd wordt, is een idee van D66 en heeft als doel aandacht te vragen voor acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Het is niet nieuw in Nederland, steden als Den Haag, Tilburg, Utrecht, Zwolle en Maassluis gingen Vlissingen voor. De Vlissingse gemeenteraad heeft bewust voor een locatie met veel verkeer gekozen en wil met het pad aan haar inwoners laten zien dat de gemeente staat voor diversiteit en ál haar inwoners wil aanspreken. Het regenboogzebrapad voor CineCity. (foto: Omroep Zeeland) Kleurrijke opening Het pad wordt op 9 september tijdens Film by the Sea feestelijk geopend. Het filmfestival doopt haar tweede dag om tot 'regenboogdag' en vertoont een aantal films waarin seksuele diversiteit een hoofdrol speelt.