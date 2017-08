Aanleg kunstgrasveld Terneuzen in volle gang

Volgens interim-voorzitter Kees Pichal is het veld een uitkomst voor het capaciteitsprobleem. "We hebben veel spelers, maar helaas te weinig velden. Dat is met name in de winter een probleem. Dan zijn namelijk sommige velden niet bespeelbaar bij slecht weer. Hopelijk is dat probleem met het nieuwe kunstgrasveld van de baan."

De plannen voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld bestonden al langer. "Toen kwam echter de discussie rondom de rubberkorrels in het nieuws. De Stichting Kunstgrasveld Zuiderpark heeft toen nog eens alle verschillende opties overwogen. Het bestuur van de stichting heeft uiteindelijk voor een kunstgrasveld met een bovenlaag van kurk gekozen om toekomstige problemen te voorkomen."

Het is de bedoeling dat meerdere voetbalclubs het kunstgrasveld gaan gebruiken. "De Stichting Kunstgrasveld Zuiderpark zal op zijn website een reserveringssysteem faciliteren", legt stichtingsvoorzitter Eddy Cromheecke uit.

Voetbalvereniging Terneuzen zal echter de hoofdgebruiker zijn van het kunstgrasveld. "Maar clubs als Zaamslag, Spui en Terneuzense Boys kunnen via dat reserveringssysteem ook gebruikmaken van het kunstgrasveld. We staan dus ook open voor andere verenigingen die in de winter graag hun buitensport willen blijven beoefenen."

De opening van het kunstgrasveld zou op 7 oktober moeten plaatsvinden. "Tussendoor moet het veld nog verschillende keren gekeurd worden. Op dit moment loopt echter alles volgens schema."