Gevangene met halve kilo coke in schoenzolen betrapt

De schoenen (foto: Omroep Zeeland)

Onder de persoonlijke spullen die hij mee de gevangenis in wilde nemen, zaten onder andere twee paar gloednieuwe schoenen. Toen het personeel deze schoenen inspecteerde, vonden ze in de zolen pakjes cocaïne. De straatwaarde van de cocaine wordt geschat op zo'n 27.000 euro.

'Je vindt wel eens een halve gram'

Woordvoerder Robert Meijer van de Dienst Justitiële Inrichtingen noemt de vondst bijzonder. "Voor zover ik weet is zo'n grote hoeveelheid cocaïne nog niet eerder aangetroffen in een Nederlandse gevangenis. Bij invoer van kleding van gedetineerden vinden we wekelijks wel iets van drugs. Je vindt wel eens een halve gram cocaïne, een paar pillen of wat wiet, maar 540 gram cocaïne..."

"De drugs was op een professionele manier weggewerkt", vertelt Meijer. "Het was verdeeld over vier schoenen, ruim 100 gram per schoen, dat voel je wel. Op basis van hun ervaring en kennis van wat er geprobeerd wordt, vond ons personeel de cocaïne."

Doelbewust of domme pech

Justitiële Inrichtingen heeft aangifte gedaan, de gedetineerde is door de politie verhoord. Meijer: "Op het moment dat hij terugkeert, komt hij meteen in een isoleercel, de gevangenisdirecteur heeft hem een sanctie opgelegd van zeven dagen strafcel." Dat betekent dat de man maar één uur per dag mag luchten en de rest van de dag in zijn cel moet blijven.

De man moest nog een straf uitzitten wegens een overtreding van de Opiumwet. "Het is aan de politie en het OM of ze er een strafzaak van maken", vertelt Meijer. Of de man de drugs doelbewust de gevangenis insmokkelde of dat hij de schoenen ´toevallig´ bij zich had op het moment dat de Belgische politie hem aanhield, moet verder onderzoek uitwijzen.