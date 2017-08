Hoe een grasveldje uitgroeide tot groot concern

Veel toeristen gaan dus niet naar Kamperland, maar naar plekken met meer aanzien zoals bijvoorbeeld Cadzand, Domburg of Renesse. Toch weet Kortekaas veel kampeerders aan te trekken en zo langzaam maar zeker uit te breiden. En dan is er iemand die voor de dochter van de familie Kortekaas valt. Dat is de inmiddels voormalige directeur van Roompot, Henk van Koeveringe. Ook hij stapt de onderneming in en de zaak groeit verder en verder.

Kamperland in de jaren 60 (foto: Omroep Zeeland)

Luxe

Van Koeveringe speelt vooral in op de wens van recreanten van meer luxe. Er is meer geld en dat geeft de mogelijkheid om nog verder uit te breiden en waar nodig alles te upgraden. In de jaren die volgen wordt er volop ingezet op grootschaligheid. Maar er komen ook onderdelen bij zoals het huidige Roompot Care dat onder andere vakantiemogelijkheden biedt voor dialysepatiënten.

Beeldbewerking van Roompot tussen toen en nu (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws hoofdkantoor

In 2014 neemt Jurgen van Cutsem het stokje over als algemeen directeur. Van Cutsem belooft dat het hoofdkantoor van Roompot in Zeeland zal blijven. Nu willigt hij zijn belofte in, want over twee jaar zal het nieuwe hoofdkantoor in Goes in gebruik worden genomen.

In 2016 zet Van Koeveringe definitief een streep door zijn Roompot. Hij verkoopt z'n laatste aandelen en daarmee is Roompot geen familiebedrijf meer. Van Koeveringe zei daar, in een interview met Omroep Zeeland, destijds over: "Ik heb zo veel bedrijven overgenomen waar familieleden ruzie hadden over zeggenschap of geld. Op een verjaardag wil ik gewoon over de kleinkinderen praten en niet over de beslommeringen van het bedrijf."

