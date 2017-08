Racoon komt met nieuw album en optreden in Ziggo Dome

Racoon

De nummers op het album zijn niet allemaal even vrolijk. "In aanloop naar zo'n album kom je van alles tegen in je leven. Leuke dingen, maar vooral ook minder leuke dingen. Naarmate je ouder wordt steeds minder leuke dingen, kan ik je vertellen", vertelt zanger Bart van der Weide aan het ANP.

'Mijn plaatje'

"Mensen om je heen worden ook ouder en sommigen worden ziek. Dus er zit ook een beetje pijn en ellende in deze plaat." Van der Weide verloor zijn zus Anne vorig jaar aan kanker en hoopt dat mensen steun uit het album kunnen halen en er wat aan hebben.

In het programma RTL Boulevard vertelt de Goese zanger dat 'het echt wel een beetje zijn plaatje is geworden'. "Mijn lading van die periode, en dat is nou eenmaal gewoon een beetje een kutperiode geweest."

De albumtitel is ontstaan door een door een ingeving van bassist Stefan de Kroon. Doe je oogjes maar eens open, want het einde is nabij. Dat klinkt heel erg zwaar, maar wat dat einde dan precies is, weet niemand", legt Van der Weide uit aan het ANP. "Er komt iets op ons afgedenderd, volgens mij voelen we het allemaal, maar niemand weet het te benoemen."

Nieuwe single

'Look ahead and see the distance' wordt het zevende album van de populaire band uit Goes. Het laatste album dat de band uitbracht, 'All in good time' dateert uit 2015. Vrijdag verschijnt vooruitlopend op het album de nieuwe single 'Almost made it'.