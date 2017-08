Goesenaren staan in de rij bij afscheidsreceptie Verhulst

René Verhulst nam donderdagavond afscheid als burgemeester van Goes (foto: Omroep Zeeland)

De bezoekers waardeerden bijvoorbeeld dat Verhulst altijd zo benaderbaar was. Volgens hen was hij een 'mensenmens' en een 'gewone, eenvoudige Zeeuwse jongen.'

Missen

Verhulst zag aanvankelijk op tegen de receptie, "Het liefst had ik van een afstandje toegekeken, maar na een tijdje vond ik het leuk om iedereen nog te spreken." De uit Kapelle afkomstige burgemeester gaat naar eigen zeggen de inwoners van Goes wel missen, "Je hebt hier toch in die jaren veel opgebouwd, het is nog maar de vraag of dat in Ede ook kan."



Helemaal weg zal Verhulst niet uit Zeeland zijn, zo zal hij nog regelmatig terug komen op vakantie of naar zijn familie.

