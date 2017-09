Zeeland wordt wakker: Verstappen. Racoon en afscheid Verhulst

Fans vergapen zich aan de auto van Max Verstappen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Verstappen in Goes

Zeeuwse Formule 1-fans konden zich gisteren vergapen in Goes. De racewagen van Max Verstappen was daar drie uur te bezichtigen voor een supermarkt.

(foto: Omroep Zeeland)

Mercuur overgedragen

Het voormalig torpedowerkschip Mercuur komt vandaag officieel in Vlissingse handen. Het schip moet een toeristentrekker worden. Al zal het nog wel even duren voordat bezoekers het schip kunnen bezichtigen. Eerst moet het schip van asbest worden ontdaan.

Racoon (foto: Omroep Zeeland/Racoon)

Nieuw album Racoon

Na tweeënhalf jaar komt de Goese band Racoon met een nieuw album: 'Look ahead and see the distance'. Op het album staan onder andere liedjes die zanger Bart van der Weide over het overlijden van zijn zus Anne schreef. Op Facebook meldt de band dat het nieuwe album gevierd wordt met een concert in de Ziggo Dome op 28 april 2018.

René Verhulst nam donderdagavond afscheid als burgemeester van Goes (foto: Omroep Zeeland)

Afscheid René Verhulst

René Verhulst nam donderdagavond afscheid als burgemeester van Goes. Op de afscheidsreceptie kwamen veel bezoekers af die erg te spreken waren over de wijze waarop Verhulst de gemeente zeven jaar heeft geleid.

De kat van Ronny Baute uit Terneuzen geniet tussen de buien door van de zon. (foto: Ronny Baute via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Zonnige perioden, maar vooral vanmiddag ook een enkele bui. Bij slechts een zwakke wind wordt het 18 tot 20 graden. Vanavond bredere opklaringen, maar aan zee blijft een enkele bui mogelijk.