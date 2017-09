Filmmaker Marnix Haak mag eindelijk de straat weer uit

Marnix Haak kwam een jaar lang de Javastraat in Amsterdam-Oost niet uit (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf jongs af aan maakt Marnix al filmpjes. "In Terneuzen ben ik daar al mee begonnen," vertelt hij. "Ik ben toen een keer een YouTube-kanaal begonnen en toen ik het idee kreeg om een jaar lang de straat niet uit te gaan en daar filmpjes over te maken, heb ik vrienden en familie gevraagd mij te sponsoren." In de Javastraat is Marnix voorzien van alle primaire behoeften. "Er zitten allerlei supermarktjes, bakkers en kappers in de straat."

Marnix Haak komt oorspronkelijk uit Terneuzen, maar woont al vier jaar in de Javastraat in Amsterdam-Oost. Hij bedacht het project een jaar geleden om zijn buren beter te leren kennen. Op één uitzondering na - toen buurtbewoner Yvonne, die op een steenworp afstand van de Javastraat woonde, op sterven lag - zette Marnix een jaar lang geen stap buiten zijn eigen straat.

Marnix heeft een aftelklok, waarop de tijd wegtikt. "Vanmiddag om 16.30 uur is het echt zo ver. Dan fiets ik de straat uit en ga bij Bloemendaal symbolisch een duik in de zee nemen om het jaar af te sluiten."

Om het jaar af te sluiten organiseerde Marnix donderdagavond een slotfeest. "Ik had een diner midden op straat georganiseerd. Stoelen en tafels neergezet en de buurtgenoten uitgenodigd. Superleuk. Mensen kwamen spontaan met pannen met eten aanzetten."

Zaterdag vertrekt Marnix naar Domburg. "Daar ga ik samen met mijn vriendin naar een zomerhuisje. En daarna gaan we door naar Frankrijk."

Lees ook: