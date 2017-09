Woninginbrekers op heterdaad betrapt

Een 45-jarige man uit Nijmegen is samen met een 42-jarige vrouw uit Polen aangehouden op verdenking van een woninginbraak in 's-Heer Hendrikskinderen. Dat gebeurde vannacht even na twaalven.

(foto: Politie Zeeland - West-Brabant) Bij aankomst van agenten was het raam van een woning aan de Oude Rijksweg ingeslagen en lagen spullen bij de voordeur. Uit de woning kwam geluid, maar er werd niet gereageerd op het roepen door de agenten. Na inzet van een politiehond kwamen twee personen naar buiten. De man en vrouw konden niet uitleggen waarom ze binnen waren geweest. De politie heeft ze aangehouden op verdenking van woninginbraak. Ze zitten vast voor nader onderzoek.