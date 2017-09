Opknapper moet toeristen naar Vlissingen lokken

Voordat de Mercuur aanmeerde werd het schip in Vlissingen-Oost volledig van asbest, en interieur ontdaan. De vrijwilligers van SMEV gaan met frisse moed aan de slag volgens voorzitter Niek Peeters: "We moeten alle verlichting aanbrengen, het schip weer inrichten en aan allerlei voorschriften voldoen." Toch verwacht hij dat met Kerst het schip bezocht kan worden.

Museumschip

Het aanpassen van het schip tot museumschip is niet goedkoop volgens Peeters: "Dat gaat heel veel geld kosten. Dat halen we uit crowdfunding en donaties van allerlei maritieme stichtingen. We hebben er alle vertrouwen in dat het binnen het budget past." Dat daarbij subsidie zit vanuit de gemeente uit het Aanjaagfonds Cultuur, schoot een aantal gemeenteraadsleden in het verkeerde keelgat. De POV en PvdA vonden dat geld voor cultuur naar podiumkunsten moest gaan en niet naar een museumschip.

De Mercuur aan de Houtkade in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Ik ga er van uit dat we over een tijdje de Mercuur het Dok in kunnen duwen." Niek Peeters, Stichting maritiem Erfgoed Vlissingen

Een andere tegenvaller is dat de Mercuur nog niet in het historische scheepsdok Dok van Perry ligt. Dat is de droomplek voor dit museumschip voor de stichting. Ook hier is Peeters optimistisch: "Ik ga er van uit dat we over een tijdje de Mercuur het Dok in kunnen duwen". Het eerste jaar wordt ingezet op vijfduizend bezoekers.

