Wat te doen in Zeeland: de tien leukste activiteiten in september (foto: Pixabay)

Een nieuwe maand met nieuwe activiteiten! Wat is er allemaal te doen in Zeeland in september? We hebben de activiteiten die je niet mag missen op een rij gezet.

De Slag Om Domburg - zaterdag 2 september

Een nieuw festival in Domburg dat je niet mag missen. De dag start met een beach clean-up met daarna een braai. Om 19.00 uur is het tijd voor het avondprogramma met live muziek. Met onder andere singer-songwriter SOLOF, The Blues Sensation en DJ Geerten van Duin. Het festival is de start van de wachtperiode voor het echte werk. Vanaf zaterdag wachten de windsurfers op het perfecte moment op een windsurf contest te houden. De wind moet dan een snelheid halen van minimaal 30 knopen. Bekijk het hele programma.

Groede Festival- Zondag 3 september

[Youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=QyVHZy41s3A]

Sinds 2010 wordt het Groede festival elk eerste weekend van september georganiseerd. Dit jaar wordt het iets minder uitgebreid gevierd maar er is nog steeds genoeg te doen. Zo zal de Haagse band Small Time Crooks optreden en Theatergroep Hilaria presenteert de hilarische show 'Vliegende honden bijten niet'.

DI-RECT - zaterdag 2 september

Deze zaterdag geeft DI-RECT een optreden op het Abdijplein in Middelburg tijdens het Zeeland Nazomerfestival. De ultieme nummer 1 hit 'Times are changing' ken je vast wel. Vorig jaar verscheen de 'Fired Up' EP waar DI-RECT een heel nieuw geluid liet horen. Het belooft een spetterend optreden te worden.

Intro Festival Zeeland - dinsdag 5 september

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/events/644773765722374/permalink/645298795669871/?ref=1&action_history=null]

Een gratis festival speciaal georganiseerd voor nieuwe studenten: Het Intro Festival Zeeland. Iedereen is er welkom, het wordt georganiseerd door Middelburg800 in samenwerking met University College Roosevelt, HZ University of Applied Sciences en Scalda. De mainstage van het festival is op de Markt. Daar staan dance-acts als The Partysquad, Jebroer & The Outsiders, Biggi, Pep & Rash en Jailo geprogrammeerd. Liefhebbers van techno kunnen terecht op Plein 1940. Daar is Egbert LIVE, Janick Megroot, on/off en Pokoe te zien. De afterparty van het festival is in poppodium De Spot.

Film by the Sea festival - 8 t/m 17 september

Het is de negentiende keer dat Film by the Sea wordt gehouden in de bioscoop van Vlissingen. Het festival is van 8 tot en met 17 september. Inmiddels komen er jaarlijks ruim 43.000 bezoekers naar Vlissingen om zich tien dagen lang onder te dompelen in het beste wat film en boek te bieden hebben. Tijdens Film by the Sea worden er bekende en minder bekende films en documentaires getoond, competities gehouden, lezingen, colleges en concerten gegeven. Het hele programma wordt op 1 september bekendgemaakt.

After Summer Festival - zaterdag 9 september

De eerste editie van het 'After Summer Festival' vind plaats in de Machinefabriek van Vlissingen. Het terrein wordt versierd in tropische stijl, een perfecte manier om de zomer mee af te sluiten. Met Nederlandse top DJ's als Dyna, Freddy Moreira en Johnny 500 belooft het een goed feestje te worden!

We Love College Beachparty & BBQ - 9 september

Dansen met je blote voeten in het zand terwijl je geniet van muziek en de zonsondergang, dat kan bij de We Love College Beachparty. Met muziek van Duck My Sick, Sarien, Mind Away en Toby Vogel.

Festival Zoute Neuzen - zaterdag 2 en zondag 3 september

Aan de Herengracht in Terneuzen komt er tijdens het Zoute Neuzen festival muziek van twee podia. Een podium op het water en één aan wal met optredens van onder andere Boris, Mattanja Joy Bradley, Los Callejeros, PEER en Roots Rising. En er is meer: streetfood, een barbier en de Vliegende Hollander Kids Party met diverse wateractiviteiten.

Jazz by the Sea - 13 t/m 17 september

In Domburg is van 13 tot en met 17 september de 27e editie van Jazz by the Sea. Het festival trekt jaarlijks zo'n 30.000 bezoekers. Jazz by the Sea staat bekend om zijn 'traditional style' muziek. Ook dit jaar is het festival weer gratis.

Kashfest - zaterdag 23 september

Ben jij een echte metal en hardcore fan? Dan moet je op zaterdag 23 september in Oostburg zijn want daar wordt Kashfest gehouden.

Het Bitterbal - zaterdag 23 september

'Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist'. Houd je van een goed feestje, polonaises, meezingers, confetti en bitterballen, dan ben je bij 'Het Bitterbal' aan het juiste adres.

Scoutrock - zaterdag 30 september

[Instagram:https://www.facebook.com/scoutrockfestival/photos/a.511061779100897.1073741828.499511756922566/729985190541887/?type=3]

Scoutrock is een kleinschalig muziekfestival in Heinkenszand. Verschillende muzieksoorten komen voorbij tijdens dit festival. The Dirty Denims, The Brightt, Double XL en De Dronken Tatta's zullen er optreden. Het festival is voor iedereen toegankelijk.