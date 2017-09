Ladder zorgt voor pech op weg naar auto Verstappen

ladder zorgt voor ongelukken op A58 (foto: Omroep Zeeland)

De bestuurder van de bestelbus probeerde de ladder nog van de weg te trekken, maar enkele auto's waren toen al over delen van de ladder heengereden. Rijkswaterstaat heeft de weg afgezet, waarna de resterende delen konden worden opgeruimd.

Ironisch genoeg was een verslaggever van Omroep Zeeland die op weg was naar de Formule 1-auto van Max Verstappen één van de slachtoffers. Net als Verstappen dit seizoen vaak overkomt, moest hij zijn wagen met pech aan de kant zetten en werd hij met een safetycar terug gereden. Later kon hij alsnog de Formule 1-auto gaan bekijken.

