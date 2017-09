Engelse zeehonden komen hier op vakantie

Zeehonden op strand bij Renesse (foto: Ron Stam)

Sophie Brasseur van de Wageningen University, afdeling Marine Research, is gepromoveerd op de zeehondenpopulatie in Nederland. Zij schat het aantal zeehonden in de Zeeuwse wateren op 1000 grijze zeehonden en 800 gewone zeehonden. In de jaren negentig waren er nog maar enkele tientallen te vinden. "In Zeeland is er goede kwaliteit water, lekker eten en komen ze tot rust."

Immigranten en toeristen

Het gaat volgens Brasseur goed met de zeehonden. Ze ziet in heel Nederland en ook in Zeeland een toename van het aantal zeehonden. Die toename komt voor een deel door geboorte. Maar ook door immigranten. Zeehonden die elders zijn geboren en zich in de Nederlandse wateren vestigen. In Zeeland gaat het vooral om 'toeristen', zegt Brasseur: "Het zijn Engelse zeehonden die gewoon eventjes in de Zeeuwse Delta te vinden zijn. Even een andere omgeving, ander voedsel. Ze zijn hier in de zomer, net als de echte toeristen." In de winter gaan ze terug naar hun geboortegrond om daar te jongen.

Toekomst zeehondenopvang

Een commissie gaat zich buigen over de toekomst van de zeehondenopvang. Vraag is of hoe en waar er zeehonden moeten worden opgevangen.

Het onderzoek van Brasseur is gepubliceerd op de site van de Wageningen University.