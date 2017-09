Advocaat: Klaas Otto moet terug naar Middelburg

Advocaat Louis de Leon van Klaas Otto (foto: Louis de Leon)

Vanmorgen werd bekend dat een 44-jarige man uit Sliedrecht, die maandag was gearresteerd, is vrijgelaten. De man zou van Otto, vanuit gevangenis Torentijd in Middelburg, opdracht hebben gekregen om officier van justitie Greetje Bos van het Openbaar Ministerie Zeeland - West-Brabant te vermoorden.

Op grond hiervan is Otto, volgens zijn advocaat De Leon, overgeplaatst van Middelburg naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) Vught. Nu de man uit Sliedrecht is vrijgelaten zou het billijk zijn om Klaas Otto weer terug te brengen naar het minder strenge Torentijd.

Uitstel

De Leon vindt verder dat nu van 'een inhoudelijke behandeling op korte termijn' geen sprake kan zijn. Zijn cliënt Otto zit in Vught vast in beperking en heeft daar geen beschikking over papier of een computer. Hij kan zijn zaak daarom niet goed voorbereiden, volgens de advocaat. Bovendien ontving De Leon gisteren nog zeven dvd's met nieuwe tapgesprekken die hij nog niet heeft kunnen beluisteren. De rechtszaak tegen Otto staat gepland op 13, 14 en 15 september. De Leon gaat uitstel vragen.

Klaas Otto wordt onder andere verdacht van oplichting en afpersing.