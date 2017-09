Zeeuwse boeren kiezen voor uien, minder voor tarwe

Vlas in bloei (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse teelt van uien is in de afgelopen twee jaar met 11 procent gestegen. 7.774 hectare in 2014 tegen 8.672 hectare vorig jaar. Behalve een groei in het aantal hectares is ook het aantal bedrijven dat uien verbouwt licht gestegen naar 1.052.

Andere forse stijgers zijn de teelt van vlas en gerst. Zo is de vlasteelt in de afgelopen twee jaar met 20 procent gestegen tot 2.180 hectare vorig jaar. Bij gerst was de stijging nog groter. In twee jaar tijd is er 1.200 hectare bijgekomen, een groei van 53 procent ten opzichte van 2014.

De teelt van tarwe is juist iets gedaald. Van 31.795 hectares in 2014 naar 30.110 hectares vorig jaar, een daling van 6,5 procent. Ondanks de daling blijft tarwe samen met aardappelen en uien het belangrijkste akkerbouwproduct in Zeeland. Waar de teelt van uien is gestegen en die van tarwe licht is gedaald, is de teelt van aardappelen in de afgelopen twee jaar vrijwel gelijk gebleven.