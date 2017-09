Taxi's wijken voor gastdansers ZNF

Scene Ten Noorden van nergens (foto: Omroep Zeeland)

Het is een energieke voorstelling met krachtige, gejaagde bewegingen, onverwachte aanrakingen, hoge sprongen en bijna agressieve botsingen. Het beton in de remise van de taxicentrale moet keihard zijn, toch dansen ze en rollen over de grond alsof die harde ondergrond er niet is. De muziek in de voorstelling wordt live gespeeld door La Corneille, bestaande uit Guy Corneille, Daan Crone en Hans Vermunt

scene Ten noorden van nergens (foto: Omroep Zeeland)

Ten noorden van nergens is een gastvoorstelling op het Zeeland Nazomerfestival, het gezelschap speelde de voorstelling eerder al op Oerol en op verschillende dansfestivals.

Het dansconcert Ten noorden van nergens is vanavond en morgenavond nog te zien in de remise van Taxicentrale Renesse aan de industrieweg in Middelburg.