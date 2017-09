Zeeland sportiefste provincie van Nederland

Zeeland is de sportiefste provincie van Nederland. 67 procent van de Zeeuwen beweegt vijf keer per week minstens een half uur. Landelijk is dat 63 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.

Daarnaast zijn er in Zeeland, samen met delen van Gelderland, Noord-Holland en Twente, de meeste sporters te vinden die intensief bewegen. Denk aan: tennis, voetbal of hardlopen. Bijna 29 procent van de Zeeuwen van 19 jaar en ouder doet hier drie keer per week aan. Verschillende gemeentes vinden het stimuleren van bewegen belangrijk. Daarom organiseren zij regelmatig samen met sportclubs en verenigingen gratis kennismakingen. Volgens de Gezondheidsraad voldoet Zeeland aan de oude beweegrichtlijnen om vijf keer per week minstens een half uur te sporten. In de nieuwe richtlijnen adviseert de raad aan volwassenen om wekelijks tenminste twee en half uur intensief te bewegen en ook aan krachttraining te doen. Dit zou het risico op chronische ziekten als diabetes, hart-en vaatziekten en depressieve symptomen moeten verlagen.