Megafusie Dow en DuPont is een feit

(foto: OZ)

De handel in aandelen van DuPont en Dow werd gisteren bij het sluiten van de New York Stock Exchange (NYSE) stopgezet. Vandaag start de handel in aandelen DowDuPont op de New York Stock Exchange. De gevolgen van de fusie voor Dow Terneuzen zijn nog onbekend.

Opgesplitst

Het nieuwe bedrijf DowDuPont moet op termijn opgesplitst worden in drie aparte ondernemingen, met specialisaties in de landbouw, chemische grondstoffen en speciale chemicaliën. Naar verwachting gebeurt dat over anderhalf jaar.

Oorspronkelijk stond de fusie gepland voor 11 januari 2017, maar De Europese Commissie (EC) gooide roet in het eten. De EC had meer tijd nodig om een oordeel te kunnen geven over de fusie tussen de twee chemiegiganten.

Concurrentie

Daarbij keek de EC onder meer naar of de fusie geen negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. Bijvoorbeeld op het terrein van insectenbestrijdingsmiddelen, zaden en petrochemische producten voor bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie. Uiteindelijk gaf de EC alsnog groen licht.

Bij Dow Terneuzen werken ongeveer 1700 mensen. Of de fusie gevolgen heeft voor hun baan is nog onduidelijk.

