Schipper viskotter langer vast, overige bemanning vrij

De bemanningsleden werden dinsdagmorgen vroeg bij aankomst in Vlissingen aangehouden. (foto: Omroep Zeeland)

De schipper van de visserskotter is vrijdagmiddag voorgeleid en toen is besloten dat hij veertien dagen langer vast gehouden mag worden. De overige bemanningsleden zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in de zaak.

Dinsdagochtend werden de acht bemanningsleden van de Arnemuiden 7 aangehouden aan wal in Vlissingen. Ze zouden die nacht inspecteurs van de NVWA in gevaar hebben gebracht op zee. De rubberboot van de inspecteurs raakte verstrikt toen de schipper de netten van de viskotter ophaalde. De bemanning ontkent dat er opzet in het spel was, maar de NVWA denkt daar anders over en deed aangifte van poging tot doodslag.

Lees ook: