Wind spelbreker bij Eredivisie-speelronde op Veerse Meer

Voor zeiler Yves de Block van WV Breskens is de vierde ronde van de eredivisie zeilen een thuiswedstrijd. "We hebben als team lang hier naartoe geleefd", vertelt De Block. "De vorige speelrondes van de Eredivisie waren al bijzonder, maar zo'n thuiswedstrijd is toch extra speciaal."

De Zeeuwse watersportverenigingen maken duidelijk profijt van het evenement. "Het zeilen wordt steeds populairder in Wolphaartsdijk en Breskens. We hebben zelfs in Breskens een speciaal Eredivisie-team opgericht en dat is bijzonder."

De wind liet het echter vandaag nog afweten. "Het Veerse Meer is altijd mooi, maar het is jammer dat er nu geen wind staat. Zodra er een beetje wind is, kunnen we al zeilen. Op dit moment is dat nog niet het geval en dat is jammer. We hebben het echter hartstikke gezellig samen met de boot van Wolphaartsdijk. We gaan er dus sowieso een mooi feestje van maken dit weekend."