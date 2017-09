Btw-regeling gooit roet in het plan Dok van Perry

Infobord Dok van Perry (foto: Omroep Zeeland)

Het Dok van Perry werd in 2013 met subsidie gerestaureerd. Vlissingen regelde toen met de Belastingdienst dat de btw van de verbouwing afgetrokken kon worden. Als voorwaarde werd gesteld dat gedurende een periode van 10 jaar bij commerciële activiteiten de btw alsnog teruggevorderd zou worden. De Belastingdienst ziet de overeenkomst die Vlissingen met de exploitant van de Mercuur, Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen(SMEV), heeft gesloten als een commerciële activiteit.

Bijgebouwtje Dok van Perry (foto: Omroep Zeeland)

Projectleider Scheldekwartier Hans van Houdt zegt dat Vlissingen op één of andere manier een nieuwe overeenkomst met SMEV moet zien te sluiten. De terug te betalen btw loopt per jaar af, maar is nu nog steeds een bedrag van rond de zes ton. Dat ziet Vlissingen niet zitten.

SMEV is een stichting zonder winstoogmerk. Vrijwilligers zorgen voor exploitatie van de Mercuur en ook het bestuur wordt niet betaald. De inkomsten van de kaartverkoop worden weer in de Mercuur zelf gestoken. Daarom is het vreemd dat de Belastingdienst de activiteiten als commercieel betitelt, zegt Van Houdt.

Dok van Perry (foto: Omroep Zeeland)

Als het Vlissingen niet gaat lukken om de Belastingdienst te overtuigen dat de overeenkomst met de SMEV geen commerciële activiteit is, dan blijft de Mercuur waarschijnlijk nog zes jaar aan de Houtkade liggen.

De Belastingdienst wilde geen uitspraken doen over de zaak, omdat er "nooit over een individuele casus wordt gecommuniceerd".