Overdracht Mercuur geeft marine een dubbel gevoel

Commandeur Brummelaar zegt nooit graag een schip vaarwel, maar is blij dat de SMEV zich over de Mercuur gaat ontfermen. Hij roemde de overlevingsdrang van het schip dat al een paar maal op de nominatie stond om gesloopt te worden. Nadat het een tijd in Scheveningen had gediend als museumschip leek het, nadat er asbest was ontdekt, de gang naar de slopershamer niet meer te kunnen ontlopen. Maar Vlissingen zag het schip graag komen.

Met veel ceremonieel werd de overdracht gevierd. Omdat de scheepsbel en naambordje waren verdwenen werden een nieuwe bel en bordje aangeboden. Ook kwam er eerbetoon uit de lucht: Een Spitfire, een oude Engelse jager, vloog drie keer met veel geraas over.

De Mercuur krijgt een nieuwe bel en naambordje (foto: omroep zeeland)

Naast de genodigden trok de overdracht wat kijkers uit Vlissingen en omstreken. Die zien de Mercuur wel als aanwinst voor Vlissingen. Hoewel het schip nog niet in het beoogde Dok van Perry ligt en de hele inventaris er uit is gehaald, wordt er uitgekeken naar het moment dat de Mercuur daadwerkelijk als museumschip gebruikt kan worden.