Bewoners leggen uit protest eigen zebrapad aan

In de Van Hogendorplaan in Goes is vanmiddag een katoenen zebrapad uitgerold. Bewoners voerden zo, samen met de SP, actie. Ze willen zebrapaden, omdat ze vinden dat er te hard gereden wordt in de wijk.

De gemeente Goes besloot enkele jaren geleden dat de zebrapaden op de Van Hogendorplaan weggehaald konden worden. Basisschool 't Noorderlicht- en wijkgebouw de Spinne verhuisden toen naar een andere plek. Dus is er volgens de gemeente geen noodzaak meer voor de paden. Bewoners zijn het daar niet mee eens. Zij vinden de weg onveilig. "Er zijn in de bocht van de weg een handjevol auto's uit de bocht gevlogen," aldus Kees van Vredegem. "De lantaarnpaal die op de hoek stond werd door zo'n ongeluk uit de grond gerukt. Ik heb zelfs een auto over de kop zien gaan." Natte lakens als zebrapad zijn nog altijd veiliger dan auto's die te hard rijden"" Astrid de Jong, raadslid SP Goes Doordat de regen met bakken uit de hemel kwam, liep de verf op het katoenen zebrapad uit. "Ik heb plakkaatverf gebruikt, in de hoop dat het droog zou blijven. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn", vertelt Dini Vos, creatief brein achter de actie. "De natte lakens zijn nog altijd veiliger dan de auto's die te hard rijden," aldus raadslid Astrid de Jong. Het zelfgemaakte zebrapad in Goes (foto: Omroep Zeeland) Verderop in de Troelstralaan is de weg wél aangepast voor voetgangers. Met de actie hopen de bewoners dat de gemeente nu ook dit punt aanpakt.