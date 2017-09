Werkzaamheden: N59 en N62 dit weekend deels afgesloten

Dit weekend zijn vanwege wegwerkzaamheden twee wegen afgesloten voor al het verkeer. Zo is de N59 tussen Zierikzee en Serooskerke (S-D) dicht en in Zeeuws-Vlaanderen is de N62 tussen Terneuzen en Axel dicht.

De N59 is tussen Zierikzee en Serooskerke afgesloten (foto: Rijkswaterstaat) Op de N59 starten de werkzaamheden vanavond om 21.00 uur en zijn die volgens planning zondagmorgen om 10.00 uur klaar. Sloop viaduct De afsluiting van de N62 duurt langer, omdat daar een viaduct wordt gesloopt. Die ligt in de weg voor de verbreding van de Tractaatweg. De weg is daar vanaf vanavond 19.00 uur tot maandagmorgen 05.00 uur dicht. Omleiding Zowel het verkeer op de N59 als de N62 wordt omgeleid. Weggebruikers moeten bij beide afsluitingen rekening houden met een vertraging van ongeveer 10 minuten.