Goes weer ganzenstad dankzij succes aanpak meeuwenoverlast

Een van de maatregelen om de meeuwen overlast aan te pakken, was het loslaten van een roofvogel (foto: Loes Meeuwisse / Gemeente Goes)

De gemeente startte in maart een campagne om de toenemende overlast van meeuwen tegen te gaan. Met het verstrekken van gratis netten die bewoners over hun platte daken konden spannen, werd voorkomen dat de vogels zich daar konden nestelen. Daarnaast werden bezoekers en winkeliers gevraagd de meeuwen niet te voeren en afval niet te laten slingeren.

Ook werd tijdens het broedseizoen een woestijnbuizerd ingezet boven de binnenstad. Door de roofvogel een paar keer per maand los te laten, werd voorkomen dat de meeuwen zich gingen nestelen.

Gratis netten

Deze gecombineerde aanpak heeft er volgens wethouder Loes Meeuwisse voor gezorgd dat de overlast terug gedrongen is. "De overlast is overal stukken minder", zegt Meeuwisse. Volgens haar is het belangrijk dat mensen zelf in actie komen en weten dat ze bij de gemeente gratis netten kunnen krijgen om over de platte daken te spannen.

Meeuwisse gaat, ondanks het succes, niet achterover leunen, omdat als er niks meer tegen gedaan wordt de meeuwen binnen de kortste keren weer terug zijn. Aan het succes nu zit echter wel een kanttekening: "We zien dat de meeuwen zich nu meer verspreiden en dat er meer klachten uit de omliggende wijken komen."

De wethouder denkt er dan ook over na om het programma volgend jaar uit te breiden naar meer wijken in de gemeente. "We moeten alleen nog even kijken naar de financiële gevolgen als we dit structureel aan gaan pakken."

