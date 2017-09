Studenten breken hoofd over nieuwe ondernemingen tijdens Bootcamp

In atrium HZ werken studenten aan Student Startup (foto: Omroep Zeeland)

De tweedejaars studenten van de Academie Economie & Management werden in 41 groepjes, waarvan 14 internationaal. tijdens een 8-uurs evenement, de Student Startup Bootcamp, ondergedompeld in de startup scene. Als toekomstige ondernemers van een Student Company, startten ze hun avontuur waar zij werden bijgestaan door ondernemers, mentoren en experts.

Marloes Goethals van DOK41 vertelt hoe de Bootcamp werkt.

Ze leerden verschillende stappen in het ondernemerschap op papier te zetten; zoals reclame, hoe belangrijk is het voor de klant en de bijkomende kosten. Een vierkoppige jury beoordeelde de ideeën. Alle 41 ideeën kunnen dit schooljaar uitgewerkt worden.

Een van de plannen is een pannenkoekenpan met in de bodem de afbeelding van een Zeeuwse knop. "We denken dat met name ouderen het leuk vinden voor hun kleinkinderen om zo'n pannenkoek te bakken. Dat gaan we onder meer onderzoeken door op straat dat aan ouderen te vragen", zei een woordvoerder van deze nieuwe onderneming.

De Student Startup Bootcamp werd georganiseerd door DOK41 en HZ University of Applied Sciences.