NuFormer

Dit jaar wordt de innovatieprijs, ook wel Emergoprijs genoemd, voor de vijftiende keer uitgereikt. Rob Delgauw van NuFormer in Burgh-Haamstede won de award met zijn bedrijf in 2010 voor het maken van projecties op gebouwen. "Het is altijd leuk om een prijs te winnen. Maar of we er zakelijk wat aan over hebben gehouden? Zeker niet internationaal, want het is een lokale prijs, maar dat maakt het niet minder leuk om de prijs te winnen!"

Project op de graansilo in Zierikzee.

Het Zeeuwse Hand- en polscentrum in Goes heeft wel geprofiteerd van de winst. Zij wonnen de juryprijs in 2011. Het centrum is gespecialiseerd in de behandeling van hand- en polsklachten. Ze houden systematisch gegevens bij van de patiënten, waardoor ze klachten beter kunnen behandelen. "We zijn enthousiast gemaakt om wat we aan het doen zijn verder uit te werken. De prijs is een zetje in de rug geweest," aldus Hans Pieter van Not.

De spalken worden helemaal op maat gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

NuFormer werd later nog een keer genomineerd voor de prijs, maar toen grepen ze naast de winst. Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden. Een jury bepaalt de genomineerden en uiteindelijk de winnaar. Maar het publiek kan ook stemmen. Het bedrijf dat de meeste publieksstemmen trekt, krijgt de aparte publieksprijs.

Deze bedrijven kregen de juryprijs al eerder: 2003: Vitro Plus

2004: Trident

2005: Colsen

2006: Wielemaker

2007: STN

2008: Vitro Plus

2009: Seafarm

2010: NuForm

2011: Zeeuws Hand- en polscentrum

2012: Murre Techniek

2013: Colsen

2014: Timesavers

2015: Provispo

2016: Bever Innovations

2017

Op dinsdag 12 september worden de nieuwe genomineerden bekendgemaakt. De winnaar wordt op 8 november tijdens de netwerkbeurs Contacta in de Zeelandhallen in Goes bekendgemaakt.