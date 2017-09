Brand vuiltstortplaats Nieuwdorp onder controle

De brand was bij het geven van het sein nog niet helemaal gedoofd, maar het afvalverwerkingsbedrijf nam vanaf dat moment de verdere afhandeling over. Zij doven het vuur verder door zand over de brandhaard te storten. De brandweer blijft wel stand-by.

De brandweer was met meerdere blusvoertuigen, waterwagens en een schuimblusser uitgerukt. Daarmee is volgens Veiligheidsregio Zeeland voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden.

De brand veroorzaakt veel rook en is tot in de wijde omtrek te zien. (foto: HV Zeeland )

Behalve verschillende bluseenheden was er ook een meetploeg opgeroepen om te meten of er verhoogde concentraties schadelijke stoffen zouden zijn vrijgekomen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.

Volgens de veiligheidsregio veroorzaakte de brand behalve veel rook ook stank. De meeste rook trok echter over de Westerschelde weg, waardoor de overlast voor omwonenden tot een minimum werd beperkt.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.