Dronken man belandt met auto in sloot Noordgouwe

Een 48-jarige man uit Dreischor belandde afgelopen nacht rond 03.15 uur in de sloot aan de Kloosterweg in Noordgouwe. De auto kwam, net voor de kruising met de Roterijdijk, door onbekende oorzaak in de berm terecht en sloeg verschillende keren over de kop.

De auto belandde met de neus in tegengestelde richting in de sloot. De bestuurder was aanspreekbaar. De brandweer heeft de man uit de auto geknipt. Alcohol De bestuurder was onder invloed van alcohol. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar een bloedtest werd afgenomen om het promillage vast te stellen. Hij liep vermoedelijk een breuk in zijn nek op.