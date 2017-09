Nederlands Film Festival start met Zeeuw die naar Italië fietst

Trailer van de film Tulipani

In de film wil de Zeeuwse boer na de Watersnoodsramp van 1953 nooit meer natte voeten. Daarom besluit hij op de fiets naar Zuid-Italië te gaan om daar een nieuw bestaan op te bouwen.

Tulpen

Aan de rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit hij uit tot een levende legende. Dertig jaar later probeert een Italiaanse politie-inspecteur te achterhalen wat er daadwerkelijk gebeurde.

Still uit openingsfilm NFF over Zeeuw die in Italië tulpen plant (foto: Nederlands Film Festival)

De Zeeuwse hoofdrol wordt vertolkt door Gijs Naber. In 2014 won Naber het Gouden Kalf voor Beste Acteur voor zijn rol in Aanmodderfakker. De film is geregisseerd door Mike van Diem. Hij won in 1998 een Oscar voor de beste buitenlandse film met Karakter. En in 1989 won hij een Gouden Kalf met de film Alaska.

Publiekspremière

De film gaat in première op woensdag 20 september in de Stadsschouwburg Utrecht. Diezelfde dag nog presenteert het NFF een publiekspremière in de Pathé-bioscoop aan de Oudegracht in Utrecht, waarmee ook meteen de start van het filmfestival wordt ingeluid.