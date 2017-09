Van Drongelen debuteert met gelijkspel in Jong Oranje

Rick van Drongelen (foto: Omroep Zeeland)

Van Drongelen speelde hele wedstrijd mee. Hij vormde het centrale verdedigingsduo met Jerry St. Juste van Feyenoord. Het was voor Jong Oranje de eerste wedstrijd in de nieuwe kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap.



Het was voor Van Drongelen, die sinds deze zomer bij Hamburger SV in de Bundesliga speelt, zijn eerste wedstrijd in het shirt van Jong Oranje. De verdediger speelde eerder al in andere jeugdelftallen van de KNVB.



Nederland kwam in Doetinchem op een 1-0 achterstand, maar Bart Ramselaar scoorde de gelijkmaker. Jong Engeland is een sterke tegenstander. De ploeg werd onlangs wereldkampioen bij O20.

Opstelling Jong Oranje

Drommel, Dumfries, St. Juste, Van Drongelen, Ouwejan, Rosario, De Jong (Van Amersfoort/76), Til, Ramselaar, Kastaneer (Zivkovic/71), Bergwijn (Idrissi/88).