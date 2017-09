Parkeerplaats N62 dicht na dood vrachtwagenchauffeur

De parkeerplaats is een bekende plek voor chauffeurs om de nacht door te brengen. Toen andere chauffeurs ontdekten dat één van hun collega's vanochtend niet meer bewoog, sloegen ze alarm.

Onderzoek

De politie startte na de vondst een onderzoek op de parkeerplaats. De brandweer is ter plaatse geweest om te assisteren bij het bergen van het stoffelijk overschot. De parkeerplaats was korte tijd afgesloten geweest. De vrachtwagen is afkomstig uit Litouwen.